ÇOK SAYIDA AKADEMİK PERSONEL ALINACAK

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre , ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

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