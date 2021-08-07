07 Ağu 2021 - 16:30- Eğitim G: 07 Ağu 2021 - 16:34

ÇOK SAYIDA AKADEMİK PERSONEL ALINACAK

Nişantaşı Üniversitesi 157 akademik personel alacak.
ÇOK SAYIDA AKADEMİK PERSONEL ALINACAK mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre , ''Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  Fakülte/Yüksekokul/Meslek  Yüksekokulu  bölüm  ve  programlarına  2547  Sayılı  Kanun'un  ilgili  maddeleri hükümlerince  öğretim  elemanları  alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

07 Ağu 2021 - 16:30 Malatya- Eğitim

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