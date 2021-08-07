Polisten piknikçilere uyarı

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Ülke genelinde etkili olan orman yangınlarının yenilerinin yaşanmaması için çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerde kentte vatandaşları olası yangınlara karşı bilgilendiriyorlar. Ekipler,

mesire alanlarında bulunan vatandaşları ateş ve tüp yakmamaları, çöplerini çöp kutularına atmaları konusunda uyararak broşürlerle bilgilendirdi.

(İHA)