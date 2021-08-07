07 Ağu 2021 - 15:07- Gündem G: 07 Ağu 2021 - 15:09

Başkan Yılmaz kalbine yenildi

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Malatya Şube Başkanı Kadir Yılmaz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Başkan Yılmaz kalbine yenildi mask

Kalp rahatsızlığı bulunan ve uzun süredir tedavi gören Kadir Yılmaz’ın (57) cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazından sonra burada defin edildi.
Yılmaz, 10 yılı aşkın süredir MAZLUMDER Malatya Şube Başkanlığını sürdürüyordu.

(İHA)
# malatya, MAZLUMDER

07 Ağu 2021 - 15:07 Malatya- Gündem

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