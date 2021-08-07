18 Yaş Altına Bireysel Emeklilik Hakkında Merak Edilenler

Bireysel Emeklilik Sistemi nedir, sistemin işleyişi nasıl olacak? Konuyla ilgili sorularımızı cevaplayan OTOHOME Sigorta danışmanı Gülçin Göçtürk Ercan BES’i, “Küçük yaştaki çocuklara yapılacak en iyi yatırım” olarak ifade etti.

Türkiye’de 23 milyon gence bireysel emeklilik yolu açan sistemin aslında çocuklarda ve gençlerde tasarruf bilincinin gelişeceğini söyleyen Ercan,

Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin çalışma yaşamları boyunca yapmak istedikleri tasarrufları uzun vadeli yatırıma dönüştürmeleri ve emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir kaynağı oluşturmaktır. Bugüne kadar 45 yaşın altında olan, özel sektör ve kamuda çalışan herkesi kapsayan BES, artık 18 yaş altına yapılabiliyor. Önceden aileler kendi isimleri üzerinden emeklilik sözleşmesi yaptırırken, şimdi çocukları adına sözleşme düzenletebilecekler. Kısaca, aileler 18 yaşını doldurmamış çocukları adına BES üzerinden birikim yapabilecekler.

dedi.

Yeni doğmuş bebek içinde emeklilik sisteminin kullanabileceğini belirten Ercan,

18 yaş altını kapsayan yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ailelerin yatırım için aradığı güvenli liman bulunmuş oldu. Çünkü çocuklarının geleceğini garanti altına almak, eğitim dönemi hatta daha ilerisi için sağlam bir birikim gerekiyor. Bu arada yüzde 25 devlet katkısından 18 yaş altındaki gençler ve çocuklarında faydalanabilecek olması sistemi cazip hale getiriyor. Yani her ay düzenli olarak 100 lira yatırılan bir Bireysel Emeklilik Sistemi’ne devlet de 25 lira koyarak destek oluyor. En önemlisi aylık yatırılan tutar arttıkça devlet desteği de artacak. Sistemden emekli olunması halinde ise sigortalı kişi devlet katkı payının tamamını, 10 yıl (zorunlu) kalındığında yüzde 60’ını hak edecek.

İfadelerini kullandı.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne kaydolmak için sigorta şirketlerinin acenteleri ya da bankaların tercih edilmesi gerektiğini de vurgulayan sigorta danışmanı Gülçin Göçtürk Ercan, “Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmak için bizlere verilen bu fırsatta ilk şartımız kesinlikle kurumsallık olmalı.” diyerek aileleri de uyardı.