Belediyeye Ulaşmak İstiyorsanız TWEET Atın!

Malatya Tecde Mahallesi Şehit Sami Kıbrız ve Göçer Sokak birleşim noktasında kırk gün içinde 8 kazanın meydana gelmesi mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Bölgede bulunan uyarı levhalarının yetersiz kalmasıyla kaza geliyorum dedi. Yaşanan kazalarda can kaybının olmamasına sevindiklerini belirten Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, “Daha büyük bir kaza olacak diye elimiz yüreğimizde. Kısa süre içerisinde 8 kazanın yaşanması tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇAREYİ GEÇİCİ DUBALARDA BULDU

Kazaların yaşandığı yerin iki işlek sokağın birleşimi olduğunu söyleyen Yiğit, “Defalarca Büyükşehir Belediyesi’ne kavşak yapımı ile ilgili dilekçe yazdım ancak yetkililer uyarı levhalarının yeterli olduğunu belirtti. Bende çareyi Twitter’da arayarak yaşanan kazaları ve kavşak yapılması gerektiğini Twitter üzerinden paylaştım. Paylaşımımdan kısa bir süre sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi ulaşım daire başkanlığı ekipleri gelerek dubalarla geçici bir kavşak yaptılar.” Dedi.

Muhtar Ali Yiğit sosyal medya hesabından kazaların resmini paylaşarak şu ifadeleri kullandı;

Tecde Göçer ve Şehit Sami Kıbrız kavşak bu hafta ikinci kaza. Evet dur levhası ve işaretleme var ancak kavşak kör nokta olduğundan farkedilmiyor. Acilen geçicide olsa dubalardan kavşak düzenlemesi şart. Allah'a şükür can kaybı yok ama milli servet y 1ayda 8 kaza @MalatyaBeltr

Mahalle sakinlerinin de paylaşımlarıyla destek olduğu tweetlerin ardından Büyükşehir Belediyesi bölgeye geçici düzenleme yaptı. Muhtar Yiğit düzenleme sonrasında ise,

Uyarı ve işaretlemelere rağmen kazaların yaşandığı Tecde Şehit Sami Kıbrız Göçer sokak bileşiğindeki kavşağa geçici dubalardan kavşak düzenlemesi yapan ulaşım daire başkanlığı Müdür ve personeline teşekkür ederiz @MalatyaBeltr

ifadelerini kullandı.

KAVŞAK YAPILMAYAN BÖLGE YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR’IN EVİNİN ÖNÜ

Malatya nüfusunun en yoğun olduğu mahallelerin başında gelen Tecde Mahallesinde can güvenliği için yapılması gereken kavşak düzenlemesinde resmi dilekçelerin yetersiz kalıp, sosyal medyanın etkili olması şaşırttı.

Dubalarla geçici çözüm üretilen ve trafik kazalarına davetiye çıkaran noktada Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın evinin olması ise dikkatlerden kaçmadı.