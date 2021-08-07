07 Ağu 2021 - 11:26- Gündem G: 07 Ağu 2021 - 12:38

Kriz Fırsatçıları İş Başında!

Kriz fırsatçıları yangını bahane ederek 1.derece lazım olan malzemelere fahiş fiyat uygulayarak zam yaptı.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
Kriz Fırsatçıları İş Başında! mask

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının 10.gününde toplam 214 yangının 202'si kontrol altına alındı. Orman yangınlarının başladığı günden itibaren afet alanına yardımlar devam etti. Yangın bölgelerinde 1.derece gerekli olan ihtiyaç malzemelerinin internet üzerindeki satış fiyatlarının artışı vatandaşları şok etti. 

Fırsatçı satıcılar 40 liradan satışa sunulan ısıya dayanıklı yangın eldivenini, 400 lira ile 700 lira arasındaki fiyatla piyasaya sürdü.

20 metrelik yangın söndürme hortumları 5 Temmuz'da 426 lira iken, bugün 740 liraya kadar yükseldi.

28 Temmuz'da 165 lira olan tozlu 6 kilogramlık yangın söndürme tüpünün fiyatı yüzde 21 artışla 200 liranın üzerine çıktı.
# yangınlar, Yangın Malzemeleri Fiyatları

07 Ağu 2021 - 11:26 Malatya- Gündem

Muhabir Beyza Nur Gül

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