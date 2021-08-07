Kriz Fırsatçıları İş Başında!

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının 10.gününde toplam 214 yangının 202'si kontrol altına alındı. Orman yangınlarının başladığı günden itibaren afet alanına yardımlar devam etti. Yangın bölgelerinde 1.derece gerekli olan ihtiyaç malzemelerinin internet üzerindeki satış fiyatlarının artışı vatandaşları şok etti.
Fırsatçı satıcılar 40 liradan satışa sunulan ısıya dayanıklı yangın eldivenini, 400 lira ile 700 lira arasındaki fiyatla piyasaya sürdü.
20 metrelik yangın söndürme hortumları 5 Temmuz'da 426 lira iken, bugün 740 liraya kadar yükseldi.
28 Temmuz'da 165 lira olan tozlu 6 kilogramlık yangın söndürme tüpünün fiyatı yüzde 21 artışla 200 liranın üzerine çıktı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.