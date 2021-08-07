07 Ağu 2021 - 10:35- Spor G: 07 Ağu 2021 - 11:22

Buse Naz’lar Tokyo’da Tarih Yazdı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 51 kilo finalinde gümüş madalyayı kazanarak tarihte bir ilki gerçekleştirdi. Olimpiyatlara katılan bir diğer milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli ise, kadınlar 69 kilo finalinde Çinli rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Didem Barut
Didem Barut Tüm Haberleri
Buse Naz’lar Tokyo’da Tarih Yazdı mask

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 51kiloda Bulgar rakibi Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşı karşıya gelen mili boksör Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalyayı kazandı. Kadınlar boksta Türkiye'ye tarihteki ilk madalyayı kazandıran Çakıroğlu Bulgar rakibine yenildikten sonra büyük üzüntü yaşadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da izlediği mücadele için milli boksör Çakıroğlu’na sosyal medyadan destek yağdı.

 

Tokyo’dan 2. Altın Madalya Geldi

Kokugikan Arena'da gerçekleşen tarihi finalde Çinli sporcu Hong Gu'yla karşılaşan milli boksör Buse Naz Sürmeneli 69 kilo finalinde maçı kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Başarısının ardından gözyaşlarına boğulan 23 yaşındaki Sürmeneli galibiyeti ve altın madalyayı söz verdiği dedesine armağan etti. Müsabakada milli boksörcüyü yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, final sonrasında Sürmeneli’yi sarılarak tebrik etti.

 

BUSE NAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

25 Haziran 1998 Trabzon doğumlu olan Busenaz Sürmeneli, 2019 yılında Rusya’da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası’nda altın, Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası’nda altın, Rusya’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

 

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

26 Mayıs 1996 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelen Buse Naz Çakıroğlu, Düzce Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu.  Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu olan Çakıroğlu, Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi. Milli boksör 2019 yılında 31 ülkeden 200'den fazla sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın en iyi boksörü seçilmişti.

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07 Ağu 2021 - 10:35 Malatya- Spor

Muhabir Didem Barut

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