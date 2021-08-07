Malatya’da karayollarına 8 milyarlık yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölünmüş karayolu ağı Malatya’da 2023 hedefine göre büyük oranda tamamlandı. 2016 yılından bu yana yapılmaya çalışılan Çevreyolu projesinde ise 2021 yılı sonu itibariyle önemli ölçüde yol kat edilmesi hedefleniyor. Şu ana kadar yaklaşık 20 kilometresi tamamlanan projenin toplam uzunluğu 53,5 kilometre olarak biliniyor.

81. Malatya Şube Şefliğinin bilgilerine göre Malatya bin 178 kilometre yol ağına sahip. Bu yol ağının yüzde 43’ yani 512 kilometresi devlet yolu olarak geçerken kalan yüzde 57’si ise (666 kilometre) il yolu olarak bulunuyor.

Bakanlığın, karayolları açısından Malatya yatırımları incelendiğinde 2003-2023 yılları arasındaki 20 yıllık hedefin büyük oranda gerçekleştirildiği görülüyor. 2003 yılında 36 kilometre olan bölünmüş yol ağı; 2021 yılında 443 kilometreye çıkartılmış durumda. Yüzde 38’lik bu artışın üstüne 39 kilometre daha eklenerek 2023’te 482 kilometreye varılması hedefleniyor.

Köprü ve tünel çalışmalarına bakıldığında ise 2003-2021 de toplam 173 köprü yapıldığı görüldü. 2023 yılında ise 147 köprü yapılması hedefleniyor. Yapılan tünel sayısına bakıldığında da 2003’den bu yana 31 çalışmanın yapıldı.

Karayollarının Malatya yatırımlarına parasal değer açısından bakıldığında 1993-2002 yılları arasında 367 milyon 83 bin 219 TL olduğu görülüyor. Bu rakam 2003-2020 yılları arasında 7 milyar 744 milyon 313 bin 314 TL olurken; sadece 2021 yılında 223 milyon 56 bin TL oldu. 2003-2021 yılları arasında genel toplama bakıldığında Malatya’da sadece karayollarına yaklaşık 8 milyar TL’nin ayrıldığı görülüyor.

Malatya’da karayollarının durumunu özetleyen ve oldukça ciddi rakamlara varan yatırımlara bakıldığında akıllara direkt yapımına 2016’da başlanan Çevreyolu geldi.

Toplam 53,5 kilometre uzunluğunda olan yolun şu ana kadar 15,3 kilometresi tamamlandı. Kalan 24,8 kilometrenin ise 2021 yılı sonuna kadar bitirilmesi bekleniyor. Proje bedeli 538 bin TL olan Çevreyolunda şu ana kadar 238 milyon TL ödenirken; kalan 326 milyon ise proje aşama bedeli olarak bekliyor. Sadece bu proje kapsamında yapılan köprü sayısı ise 25 adet.