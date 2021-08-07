Pütürge 0’dan 219’a yükseldi

Malatya’da, 24-30 Temmuz döneminde illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 89,56 olarak açıklandı. Bir önceki dönem 45,68 olan vaka sayısı iki katına çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Malatya’da, 24-30 Temmuz dönemindeki vaka sayısı, bir önceki haftaya göre büyük bir artış gösterdi. Kentte vaka sayısı iki katına çıkarken, ilçelerde de büyük bir yükseliş olduğu görüldü.
17-23 Temmuz döneminde Pütürge, Doğanyol ve Yazıhan’da sıfır olan vaka sayıları büyük bir artış gösterdi. 24-30 Temmuz döneminde Pütürge’deki vaka sayısı 219,57 olurken, bu ilçeyi 195,80 vaka oranıyla Kale takip etti.
Arapgir ilçesinde 17-23 Temmuz’da 59,83 olan vaka oranı, 24-30 Temmuz’da 9,97’ye geriledi. Kuluncak’taki vaka sayısı aynı oranda kalırken, Akçadağ’da 34,83 olan vaka sayısı 20,90’a geriledi.
Malatya’da ilçelere göre 24-30 Temmuz dönemi 100 bin kişide vaka sayısı şöyle:
Pütürge-219,57
Kale-195,80
Arguvan-164,05
Yeşilyurt-100,03
Battalgazi-89,37
Hekimhan-88,42
Doğanşehir-80,30
Doğanyol-76,30
Darende-70,18
Kuluncak-53,24
Yazıhan-23,03
Akçadağ-20,90
Arapgir-9,97
İlçelerde 17-23 Temmuz döneminde ise vaka sayıları şöyleydi:
Arguvan-96,69
Kale-89,00
Hekimhan-64,84
Arapgir-59,83
Battalgazi-55,40
Kuluncak-53,24
Yeşilyurt-42,48
Akçadağ-34,83
Darende-15,60
Doğanşehir-15,54
Yazıhan-0
Pütürge-0
Doğanyol-0
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.