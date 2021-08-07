07 Ağu 2021 - 10:31- Sağlık G: 07 Ağu 2021 - 10:34

Pütürge 0’dan 219’a yükseldi

Vaka sayısı Arapgir’de düştü, Pütürge zirve yaptı

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Pütürge 0’dan 219’a yükseldi mask

Malatya’da, 24-30 Temmuz döneminde illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 89,56 olarak açıklandı. Bir önceki dönem 45,68 olan vaka sayısı iki katına çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Malatya’da, 24-30 Temmuz dönemindeki vaka sayısı, bir önceki haftaya göre büyük bir artış gösterdi. Kentte vaka sayısı iki katına çıkarken, ilçelerde de büyük bir yükseliş olduğu görüldü.

17-23 Temmuz döneminde Pütürge, Doğanyol ve Yazıhan’da sıfır olan vaka sayıları büyük bir artış gösterdi. 24-30 Temmuz döneminde Pütürge’deki vaka sayısı 219,57 olurken, bu ilçeyi 195,80 vaka oranıyla Kale takip etti.

Arapgir ilçesinde 17-23 Temmuz’da 59,83 olan vaka oranı, 24-30 Temmuz’da 9,97’ye geriledi. Kuluncak’taki vaka sayısı aynı oranda kalırken, Akçadağ’da 34,83 olan vaka sayısı 20,90’a geriledi.

Malatya’da ilçelere göre 24-30 Temmuz dönemi 100 bin kişide vaka sayısı şöyle:

Pütürge-219,57

Kale-195,80

Arguvan-164,05

Yeşilyurt-100,03

Battalgazi-89,37

Hekimhan-88,42

Doğanşehir-80,30

Doğanyol-76,30

Darende-70,18

Kuluncak-53,24

Yazıhan-23,03

Akçadağ-20,90

Arapgir-9,97

İlçelerde 17-23 Temmuz döneminde ise vaka sayıları şöyleydi:

Arguvan-96,69

Kale-89,00

Hekimhan-64,84

Arapgir-59,83

Battalgazi-55,40

Kuluncak-53,24

Yeşilyurt-42,48

Akçadağ-34,83

Darende-15,60

Doğanşehir-15,54

Yazıhan-0

Pütürge-0

Doğanyol-0

# Vaka Sayıları, malatya, pütürge, arapgir

07 Ağu 2021 - 10:31 Malatya- Sağlık

Muhabir Şükran Malkoç

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