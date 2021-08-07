07 Ağu 2021 - 10:29- Asayiş G: 07 Ağu 2021 - 10:32

Trafik polislerinden beton mikseri şoförlerine eğitim

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından beton mikseri şoförlerine eğitim verildi.
Trafik polislerinden beton mikseri şoförlerine eğitim mask

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinin trafik düzeni ve kuralları hakkında bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

Trafik polisleri, bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, Malatya’da faaliyet gösteren bir hazır beton firmasında görevli beton mikseri şoförlerine yönelik trafik düzeni ve kuralları hakkında bilgilendirdi.

(Haber Merkezi)
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07 Ağu 2021 - 10:29 Malatya- Asayiş

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