Telefon hırsızı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 19 Temmuz’da meydana gelen olayda, çevreyolunda seyyar olarak bebek elbisesi satıcılığı yapan bir seyyar satıcı, bir kişinin cep telefonunu alarak konuşuyormuş gibi yaparak, olay yerinden ayrıldığı beyan ederek, emniyet ekiplerine şikâyette bulundu.
Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Ve Soruşturma Büro Amirliği Ekiplerince yapılan çalışmalarda tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere ilgili birime teslim edilirken, ele geçirilen maddi değeri 7 bin 000 TL civarı olan 4 farklı telefon müştekilere teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin 9 ayrı dosyadan aranma kaydının olduğu tespit edildi.
(Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.