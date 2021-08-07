07 Ağu 2021 - 10:24- Gündem G: 07 Ağu 2021 - 10:26

Her Eve Bin Yangın Tüpü

Arapgir ilçesinde ‘Her Eve Bir Yangın Tüpü’ projesi kapsamında, Hezenek Mahallesi sakinlerine yangın tüpü dağıtıldı.
Her Eve Bin Yangın Tüpü mask

Hezenek Mahallesi Muhtarlığı ve mahalle halkının katkılarıyla 30 yangın söndürme tüpü temin edilerek talepte bulunan vatandaşlara teslim edildi.

Ülkemizde son günlerde sıkça meydana gelen yangınlar sonucunda, yangın öncesi alınan genel tedbirler kapsamında başlangıç yangınlarına müdahalede bulunmak için Mahalle Muhtarı Reşat Akpınar tarafından mahallede ikamet eden vatandaşlara 30 adet yangın söndürme tüpü dağıtıldı.

Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgir Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Erdem, MHP İlçe Başkanı Cengiz Koca ve mahallelilerin bulunduğu programda yangın tüpleri vatandaşlara dağıtıldı.

Bu proje ile yangınlar büyümeden başlangıç aşamasında itfaiye gelene kadar müdahale edilecek, oluşabilecek büyük tehlikelerin önüne geçilecektir.

(Bülten)

07 Ağu 2021 - 10:24 Malatya- Gündem

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