06 Ağu 2021 - 17:37- Eğitim G: 06 Ağu 2021 - 17:41

ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

İstanbul Aydın Üniversitesi 187 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

06 Ağu 2021 - 17:37 Malatya- Eğitim

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ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
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ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
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ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
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