Mahkemeden Satılık Bina

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, Hacıabdi Mahalle, Hasanbey Caddesi Mevkii, 653 Ada, 115 Parseldedir. Belediye ve Altyapı hizmetlerinde faydalanır durumdadır. Taşınmaz üzerinde iki katlı yazı ve çeşitli cins ve yaşta ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmaz iki katlı yığma tarzında yapılıp bina giriş kapısı demir, pencereleri ahşap doğrama, çatısı ahşap üzeri kiremit kaplamadır. Bina zeminde 120 m² oturum alanına sahip olup toplamda 240 m² alana sahiptir. Meskenlerde 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, banyo, wc, 2 balkon ve antreden oluştuğu tespit edilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu binanın muhammen bedeli 387.060 ₺ olarak açıklandı.

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