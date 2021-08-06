06 Ağu 2021 - 17:32- Ekonomi G: 06 Ağu 2021 - 17:34

İşçilik Hizmeti Alınacaktır!

Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğü işçi hizmeti alacağını duyurdu.
İşçilik Hizmeti Alınacaktır! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, '' Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Döneminde Muhtelif Kısımlarda İşçilik Hizmetin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

06 Ağu 2021 - 17:32 Malatya- Ekonomi

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