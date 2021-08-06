TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Yeşilyurt Belediyespor’da mevcut yönetim transfer görüşmelerine başladı. Yeni Malatyaspor ile güç birliği anlaşması yaptıktan sonra sarı kırmızılı kulübe devredileceği konuşulan takımla ilgili önceki gün yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon milyonlarca lira karşılığında şampiyonluk kadrosu kuran ancak bir üst lige yükselme başarısı gösteremeyen Yeşilyurt Belediyespor’u pilot takım olarak devir almak isteyen Yeni Malatyasporlu yöneticilerin, kendi aralarında anlaşamadığı ve başkan Adil Gevrek’in kendisine sunulan projeden vazgeçtiği iddia edildi. Yeni Malatyaspor üzerinden transfer edilecek genç oyuncuları Yeşilyurt Belediyespor’a göndererek başına Mesut Dilsöz’ü geçirmeyi planlayan yönetimin Malatya’daki isimlerle yaptığı görüşmelerde farklı oyunların döndüğünü öğrendiği iddia edildi. Özellikle bu konuların üçüncü şahıslar tarafından da öğrenilmesi üzerine başkan Adil Gevrek’in kendisini riske atmak istemediği ve tüm dikkatini sadece Yeni Malatyaspor’a ayırmayı bahane ederek projeden vazgeçtiği ifade edildi.
06 Ağu 2021 - 17:10- Spor Güncelleme: 06 Ağu 2021 - 17:15
Güç Birliği Rafa Kaldırıldı!
Yeni Malatyaspor ile güç birliği anlaşması imzaladığı açıklanan Yeşilyurt Belediyespor’un sarı kırmızılı kulübe devredilmesi rafa kaldırıldı. Yeni sezonda mevcut başkan Muzaffer Çelik ve yönetim kuruluyla devam edecek olan turuncu yeşillilerde transfer görüşmelerinin bugünden itibaren başladığı öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.