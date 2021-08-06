06 Ağu 2021 - 17:10- Spor G: 06 Ağu 2021 - 17:15

Güç Birliği Rafa Kaldırıldı!

Yeni Malatyaspor ile güç birliği anlaşması imzaladığı açıklanan Yeşilyurt Belediyespor’un sarı kırmızılı kulübe devredilmesi rafa kaldırıldı. Yeni sezonda mevcut başkan Muzaffer Çelik ve yönetim kuruluyla devam edecek olan turuncu yeşillilerde transfer görüşmelerinin bugünden itibaren başladığı öğrenildi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Güç Birliği Rafa Kaldırıldı! mask

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Yeşilyurt Belediyespor’da mevcut yönetim transfer görüşmelerine başladı. Yeni Malatyaspor ile güç birliği anlaşması yaptıktan sonra sarı kırmızılı kulübe devredileceği konuşulan takımla ilgili önceki gün yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon milyonlarca lira karşılığında şampiyonluk kadrosu kuran ancak bir üst lige yükselme başarısı gösteremeyen Yeşilyurt Belediyespor’u pilot takım olarak devir almak isteyen Yeni Malatyasporlu yöneticilerin, kendi aralarında anlaşamadığı ve başkan Adil Gevrek’in kendisine sunulan projeden vazgeçtiği iddia edildi. Yeni Malatyaspor üzerinden transfer edilecek genç oyuncuları Yeşilyurt Belediyespor’a göndererek başına Mesut Dilsöz’ü geçirmeyi planlayan yönetimin Malatya’daki isimlerle yaptığı görüşmelerde farklı oyunların döndüğünü öğrendiği iddia edildi. Özellikle bu konuların üçüncü şahıslar tarafından da öğrenilmesi üzerine başkan Adil Gevrek’in kendisini riske atmak istemediği ve tüm dikkatini sadece Yeni Malatyaspor’a ayırmayı bahane ederek projeden vazgeçtiği ifade edildi.
# yeni malatyaspor, devir iptal, yeşilyurt belediyespor
# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
YMS Fofana İle Yeniden Anlaştı mask
YMS Fofana İle Yeniden Anlaştı
Messi Bu Neyin Nesi? mask
Messi Bu Neyin Nesi?
Yıldız Adayı Yeni Malatyaspor’da! mask
Yıldız Adayı Yeni Malatyaspor’da!
Yeni Malatyaspor Yine Bildiğiniz Gibi… mask
Yeni Malatyaspor Yine Bildiğiniz Gibi…
Yeni Malatyaspor'da 21 Futbolcunun Lisansı Çıktı mask
Yeni Malatyaspor'da 21 Futbolcunun Lisansı Çıktı
Yeni Malatyaspor Eksik Hazırlanıyor mask
Yeni Malatyaspor Eksik Hazırlanıyor
Yeşilyurt Belediyespor Dilsöz’e mi Emanet? mask
Yeşilyurt Belediyespor Dilsöz’e mi Emanet?
YMS Mete Sevinç'le anlaştı mask
YMS Mete Sevinç'le anlaştı
Olimpiyat şampiyonu oldu! mask
Olimpiyat şampiyonu oldu!
Yeni Malatyaspor'un 3 Haftalık Maç Takvimi Belli Oldu mask
Yeni Malatyaspor'un 3 Haftalık Maç Takvimi Belli Oldu

06 Ağu 2021 - 17:10 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yeni Malatyaspor Yine Bildiğiniz Gibi… mask
Yeni Malatyaspor Yine Bildiğiniz Gibi…
Yeni Malatyaspor'da 21 Futbolcunun Lisansı Çıktı mask
Yeni Malatyaspor'da 21 Futbolcunun Lisansı Çıktı
Altyapıdan 2 Oyuncu Milli Takımda mask
Altyapıdan 2 Oyuncu Milli Takımda
“Adil, Eşit Ve Cesur Olun” mask
“Adil, Eşit Ve Cesur Olun”
Yeni Malatyaspor Eksik Hazırlanıyor mask
Yeni Malatyaspor Eksik Hazırlanıyor
Futbol Antrenörlerine Gelişim Eğitimi mask
Futbol Antrenörlerine Gelişim Eğitimi
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL