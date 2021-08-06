Güç Birliği Rafa Kaldırıldı!

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Yeşilyurt Belediyespor’da mevcut yönetim transfer görüşmelerine başladı. Yeni Malatyaspor ile güç birliği anlaşması yaptıktan sonra sarı kırmızılı kulübe devredileceği konuşulan takımla ilgili önceki gün yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon milyonlarca lira karşılığında şampiyonluk kadrosu kuran ancak bir üst lige yükselme başarısı gösteremeyen Yeşilyurt Belediyespor’u pilot takım olarak devir almak isteyen Yeni Malatyasporlu yöneticilerin, kendi aralarında anlaşamadığı ve başkan Adil Gevrek’in kendisine sunulan projeden vazgeçtiği iddia edildi. Yeni Malatyaspor üzerinden transfer edilecek genç oyuncuları Yeşilyurt Belediyespor’a göndererek başına Mesut Dilsöz’ü geçirmeyi planlayan yönetimin Malatya’daki isimlerle yaptığı görüşmelerde farklı oyunların döndüğünü öğrendiği iddia edildi. Özellikle bu konuların üçüncü şahıslar tarafından da öğrenilmesi üzerine başkan Adil Gevrek’in kendisini riske atmak istemediği ve tüm dikkatini sadece Yeni Malatyaspor’a ayırmayı bahane ederek projeden vazgeçtiği ifade edildi.