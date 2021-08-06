YMS Fofana İle Yeniden Anlaştı

Sarı kırmızılıların tecrübeli kanat oyuncusu Haziran ayında sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılarak ülkesine dönmüştü. Benjamin Tetteh ve Stephan Mallan ile birlikte kendisine de yeniden teklif giden Moryke Fofana yönetime alacaklarının ödenmesi için süre tanıyarak yeni bir sözleşmeye şart koymuştu. Aradan geçen zamanda Süper Lig’den giden teklifleri de değerlendiren Fofana önceliğinin Yeni Malatyaspor olduğunu belirterek teklifleri geri çevirmişti. Malatya ekibinde 5 aylık alacağı bulunan Fofana’ya ödeme yapan yönetimin futbolcuya yeni bir sözleşme sunmak için İstanbul’a davet etti. Tecrübeli oyuncunun Pazartesi günü İstanbul’da yönetimle görüşme yapacağı ardından yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.