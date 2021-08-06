Sarı kırmızılıların tecrübeli kanat oyuncusu Haziran ayında sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılarak ülkesine dönmüştü. Benjamin Tetteh ve Stephan Mallan ile birlikte kendisine de yeniden teklif giden Moryke Fofana yönetime alacaklarının ödenmesi için süre tanıyarak yeni bir sözleşmeye şart koymuştu. Aradan geçen zamanda Süper Lig’den giden teklifleri de değerlendiren Fofana önceliğinin Yeni Malatyaspor olduğunu belirterek teklifleri geri çevirmişti. Malatya ekibinde 5 aylık alacağı bulunan Fofana’ya ödeme yapan yönetimin futbolcuya yeni bir sözleşme sunmak için İstanbul’a davet etti. Tecrübeli oyuncunun Pazartesi günü İstanbul’da yönetimle görüşme yapacağı ardından yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
06 Ağu 2021 - 16:41- Spor Güncelleme: 06 Ağu 2021 - 16:45
YMS Fofana İle Yeniden Anlaştı
Sözleşmesi Haziran ayında sona eren kanat oyuncusu Moryke Fofana ile Yeni Malatyaspor yönetimi yeniden anlaşama sağladı. Alacaklarının ödenmesi konusunda garanti alan Fildişili oyuncunun Pazartesi günü İstanbul’a gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.