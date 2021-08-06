Arapgir’e 60 milyonluk yatırım

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, Genel Sekreter Cemal Nogay, İLBANK Elazığ Bölge Müdürü Celal Kaştı ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel sekreter Yardımcıları yapılan çalışmaları yerinde incelemek için Arapgir İlçesi’ni ziyaret ettiler.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Arapgir İlçesi’ne ciddi altyapı yatırımları yaptıklarını ifade ederek,

Arapgir ilçemizde 20 mahalleye 103 bin metre içme suyu şebeke hattı, 16 mahalleye 67 bin metre kanalizasyon şebeke hattı inşa ettik. 1.900 adet içme suyu abone bağlantısı ve 1.500 adet kanalizasyon bağlantısı yaptık. 4 adet kaptaj yenileme çalışması yaptık. 1 adet 1.500 tonluk ve 2 adet 200 tonluk içme suyu deposu inşa ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda bu 2 yıllık süreçte kanalizasyon atıklarının akarsulara, derelere karışmaması için acilen arıtma tesisi yapım çalışmalarımıza başladık. İller Bankası ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz arıtma tesissimizin yaklaşık % 70’lik kısmını tamamladık. Arapgir İlçemizin içme suyu ve kanalizasyon hatları için yaklaşık 60 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Arıtma tesisi çalışmalarımız devam ediyor

dedi.

İLBANK Elazığ Bölge Müdürü Celal Kaştı ise, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün talepleri doğrultusunda finansman temini ve müşterek kontrollüğünü gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Bu süreçte uyumlu bir çalışmamamız oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, MASKİ’nin 100 yıllık bir hizmet sunduğunu ifade ederek,

Eski medeniyetlerin biriktiği bir havzada bu işleri yapmak hem geçmişin mirasına saygı hem de geleceğe bir hazırlık anlamı taşıyor. Dolayısıyla burada yapılan her iş, belki 10 binin üzerindeki yıllara giden buradaki birikmiş kültürün yaşamasına ve ev sahipliği yapan Arapgirlilere aittir. İlçemizin içme suyu ve kanalizasyon altyapısını yenileyerek 100 yıllık hizmet sunuluyor. Suyun kaynağından çıktığı temizlik ve berraklığıyla musluklarımızdan akıtabilen bir sisteme kavuşturmuşlardır. Çok büyük özveriyle yapılmış ve Arapgir’in 100 yılına tekabül eden bir çalışmadır

dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, göreve geldikleri ilk günden itibaren birlik, beraberlik ve dayanışma içinde Malatya’yı hak ettiği getirmek için gayret ettiklerini söyledi. 81 il içinde en büyük yatırımları Malatya’nın yaptığını söyledi.

İnsanlık medeniyetinin başladığı yerin Malatya olduğunu dünyanın kabullendiğini söyleyen Başkan Gürkan,

Geçtiğimiz günlerde Arslantepe UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesine girdi. Bu ne demektir biliyor musunuz? Dünya şunu kabul etti; Malatya insanlık medeniyetinin başladığı yerdir. İlk devlet hayatının, ilk bürokrasi hayatının, ilk muhasebe kayıtlarının, ilk gümrükleme işlemlerinin yani kısacası medeniyetin başladı yer. Dünya tescil etti bunu

şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün Arapgir’e yapmış olduğu çalışmaların takdiri hak ettiğini ifade ederek,

Arapgir medeniyetin önemli köşe taşlarından biri, kadim bir ilçemiz. Arapgir’in üst yapısı ve altyapısının tamamlanması bizlere gurur veriyor. Çevre duyarlılığıyla yapılan atık su arıtma tesisinin de ilçemize hayırlı olmasını diliyorum

diye konuştu.

(Bülten)