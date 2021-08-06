“Yerelde çok oyun oynanıyor”

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, ilçe gezileri kapsamında Pütürge'de vatandaşlarla bir araya geldi. Yatırım ve hizmetler ile ilgili mahalle sakinleriyle istişarelerde bulunan Tüfenkci, gündeme dair de açıklamalarda bulundu.
AK Parti olarak hizmet şiarıyla hareket ettiklerini belirten Tüfenkci,
Pütürge'de Mikail başkan göreve geldikten sonra depreme rağmen Pütürge’nin gelişmesi noktasında ciddi gayret gösterdiğini görüyoruz. Özellikle Tekstilkent önemsediğimiz bir projeydi. Allah‘a hamd olsun onu hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin buradan göç vermesini de önlemek, buranın insanının İstanbul’a gitmeden rızkını buradan temini noktasında önemli bir projeydi. Şiro çayı bizim için önemli. Orada Seracılık Organize Sanayi kuracağız. Buradan da başkanımıza görev vermiş olalım. Biz Ankara’da, kendisi burada beraber takip ederek seracılığı da Pütürge’ye kazandıralım. Çünkü güzel bir havza. Deprem yaralarının sarılması noktasında gerçekten TOKİ vasıtasıyla güzel işler yapıldı. Kentsel dönüşümü başkanımız yapıyor ve Tepehan'a baktığımız zaman önemli hizmetler kazandırdık. Önemli bir bölge. Başkanımız su ve kanalizasyonunu hallediyor
dedi.
Tüfenkci, yerelde ve genelde büyük oyunlar oynadığını belirterek şunları söyledi :
Hizmet kolay, birlik ve beraberliğimizi yitirmememiz lazım. 2023’e giderken Türkiye’de çok oyunlar oynanıyor ve çok hesaplar yapılıyor. Bu hesaplar yerelde de yapılıyor. İnsanların kıskançlıklarından dolayı hizmetleri itibarsızlaştırma veya siyasi etik sınırlarını zorlayabilir. Biz her şeye rağmen samimiyetle halkımıza güvenerek bu işi yapmalıyız. Bugün o yangınları çıkaranlar ve o yangınlar üzerinden hesap yapanlar yarın o acının içerisinde kendilerini bulacaklar.
(Bülten)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.