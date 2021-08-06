06 Ağu 2021 - 16:16- Siyaset

“Yerelde çok oyun oynanıyor”

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, ülke üzerinde oyunlar oynandığını belirterek, "Hizmet kolay, birlik ve beraberliğimizi yitirmememiz lazım. 2023’e giderken Türkiye’de çok oyunlar oynanıyor ve çok hesaplar yapılıyor. Bu hesaplar yerelde de yapılıyor" dedi.