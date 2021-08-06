06 Ağu 2021 - 16:01- Spor G: 06 Ağu 2021 - 16:06

Yeni Malatyaspor Ndong İle Görüşüyor!

Süper Lig’de bu yıl alternatifli ve güçlü bir kadroyla mücadele etmeyi isteyen Yeni Malatyaspor’da, yönetim listesinde yer alan oyuncularla görüşmelerine devam ediyor. Sarı kırmızılar Fransa ligi ekibi Dijon’un formasını giyen 27 yaşındaki Didier Ndong için temasa geçti.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Yeni Malatyaspor Ndong İle Görüşüyor! mask

Süper Lig’de zor bir sezonu geride bırakan Doğu Anadolu ekibinde, federasyonun belirlediği limit çerçevesinde transfer çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Ligde bu sezon sıkıntı yaşamak istemeyen sarı kırmızılılarda yönetim Fransa 1. Lig ekiplerinden Dijon'un formasını giyen Didier Ndong ile temasa geçti. 2023 Haziran ayı sonuna kadar Fransız kulübüyle sözleşmesi bulunan merkez orta saha oyuncusunu kiralık olarak transfer etmek isteyen Yeni Malatyaspor’da oyuncunun kulübüyle olan görüşmeler sürerken, Gabonlu oyuncunun Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Deneyimli oyuncunun maaşı konusunda pazarlıklar sürerken transferin önümüzdeki günlerde netliğe kavuşması bekleniyor. Piyasa değeri 2,5 milyon Euro olan Didier Ndong Didier Ndong için Süper Lig’den Gaziantep Futbol Kulübü’nün de devreye girdiği konuşuluyor. Daha önce İngiltere Premiere Ligi ekibi Sunderland ve Fransa liginden Lorient, Guingamp gibi kulüplerde de oynayan Didier Ndong son olarak Dijon forması giydi. Geçtiğimiz sezon 29 maçta süre alan tecrübeli oyuncu fileleri havalandıramazken bir kez asist yaptı.
# süper lig, yeni malatyaspor, Didier Ndong

06 Ağu 2021 - 16:01 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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