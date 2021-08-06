06 Ağu 2021 - 14:57- Eğitim G: 06 Ağu 2021 - 15:19

TAZE BAKAN AÇIKLADI,"VAKALARIN BİTMESİNİ BEKLEYEMEYİZ!"

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
TAZE BAKAN AÇIKLADI,"VAKALARIN BİTMESİNİ BEKLEYEMEYİZ!" mask

“BÖYLE BİR LÜKSÜMÜZ YOK”

Bu sabah Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Prof. Dr. Mahmut Özer ilk açıklamasını yaptı. Eski Bakan Ziya Selçuk'tan görevi devralan Özer herkesin merak ettiği Eylül'de okullar açılacak mı? sorusuna cevap verdi. Özer yaptığı konuşmada Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek,

Son yıllarda Türkiye'de eğitim kalitesinde iyileşmeler yaşanmıştır. Bu zor görevi sayın bakanımızdan devir alırken en büyük avantajım beraber çalışmış olmamızdır. En büyük amacım fırsat eşitliğini sağlamak olacaktır, çok çalışacağız. Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İlk önceliğim gerekli önlemleri alarak okulları yüz yüze eğitime geçmeye hazırlamaktır. Okulların açılması için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Okulları kapalı tutmak gibi lüksümüz gibi yoktur. Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum.

dedi.
# malatya, Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı

06 Ağu 2021 - 14:57 Malatya- Eğitim

Muhabir Beyza Nur Gül

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
Okul onarım işi yaptırılacak mask
Okul onarım işi yaptırılacak
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
Lisansüstü öğrenci alım ilanı açıklandı mask
Lisansüstü öğrenci alım ilanı açıklandı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyesi alacak mask
Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL