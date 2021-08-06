TAZE BAKAN AÇIKLADI,"VAKALARIN BİTMESİNİ BEKLEYEMEYİZ!"

“BÖYLE BİR LÜKSÜMÜZ YOK”

Bu sabah Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Prof. Dr. Mahmut Özer ilk açıklamasını yaptı. Eski Bakan Ziya Selçuk'tan görevi devralan Özer herkesin merak ettiği Eylül'de okullar açılacak mı? sorusuna cevap verdi. Özer yaptığı konuşmada Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek,

Son yıllarda Türkiye'de eğitim kalitesinde iyileşmeler yaşanmıştır. Bu zor görevi sayın bakanımızdan devir alırken en büyük avantajım beraber çalışmış olmamızdır. En büyük amacım fırsat eşitliğini sağlamak olacaktır, çok çalışacağız. Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İlk önceliğim gerekli önlemleri alarak okulları yüz yüze eğitime geçmeye hazırlamaktır. Okulların açılması için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Okulları kapalı tutmak gibi lüksümüz gibi yoktur. Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum.

dedi.