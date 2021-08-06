Malatya’da Yaz Yağmuru

Yaz sıcaklarından kavrulan ve gündüz en yüksek 45 gece ise 23 derece hava sıcaklığını yaşayan Malatya yaz yağmuruyla serinledi. Öğle saatlerinde başlayan ve gök gürültüsüyle devam eden yağmur şehirde sevinçle karşılandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar orman yangınlarına üzüldüklerini ve oradaki insanları canlıları unutmadıklarını belirterek, “yangınların olduğu bölgede de yağmur yağsın, herkes rahat nefes alsın. En çok onların yağmura ihtiyacı var.” dedi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Malatya’da yağışlı havanın 7 Ağustos cumartesi günüde devam edeceğini, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyredeceğini belirtti.
(Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.