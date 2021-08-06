06 Ağu 2021 - 14:50- Gündem G: 06 Ağu 2021 - 14:57

Malatya’da Yaz Yağmuru

Hava sıcaklığının 40 ile 45 derece arasında seyrettiği Malatya yağmura teslim oldu. Kısa süren yağış sıcaktan bunalan Malatyalıları sevindirdi.

Malatya’da Yaz Yağmuru mask

Yaz sıcaklarından kavrulan ve gündüz en yüksek 45 gece ise 23 derece hava sıcaklığını yaşayan Malatya yaz yağmuruyla serinledi. Öğle saatlerinde başlayan ve gök gürültüsüyle devam eden yağmur şehirde sevinçle karşılandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar orman yangınlarına üzüldüklerini ve oradaki insanları canlıları unutmadıklarını belirterek, “yangınların olduğu bölgede de yağmur yağsın, herkes rahat nefes alsın. En çok onların yağmura ihtiyacı var.” dedi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Malatya’da yağışlı havanın 7 Ağustos cumartesi günüde devam edeceğini, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyredeceğini belirtti.

(Haber Merkezi)
# malatya, yaz yağmuru

06 Ağu 2021 - 14:50 Malatya- Gündem

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