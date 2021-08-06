06 Ağu 2021 - 12:41- Gündem G: 06 Ağu 2021 - 12:53

TikTok fenomeninden tepki çeken şaka !

TikTok fenomeni Semih Varol, sosyal medya hesabında paylaşmak için arkadaşlarıyla birlikte Taksim Meydanı’nda kayıt altına aldığı şaka nedeniyle vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı.
TikTok fenomeninden tepki çeken şaka ! mask

Binlerce takipçiye sahip TikTok fenomeni Semih Varol, sosyal medya hesabında paylaşacağı videoyu çekmek için arkadaşlarıyla birlikte Taksim Meydanı'na geldi. Elinde bulunan boş kolilerle vatandaşların yanına gidip adres sorarken birbirlerine bantlı yapışık kolileri vatandaşların üzerine düşürüyormuş gibi gösterdi. Arkadaşlarının yardımıyla o anları kayıt altına alan sosyal medya fenomenine kimi vatandaşlar gülerek karşılık verirken kimileri ise sert tepki gösterdi. Fenomenin yaptığı şaka ve topladığı tepkiler kameraya yansıdı.

(İHA)
# Semih Varol, Sosyal Medya Fenomeni, TikTok, malatya

06 Ağu 2021 - 12:41 Malatya- Gündem

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