06 Ağu 2021 - 11:31- Spor G: 06 Ağu 2021 - 12:11

Messi Bu Neyin Nesi?

Barcelona’dan ayrılan Arjantinli yıldız Lionel Messi’yle ilgilenen kulüpler arasında Yeni Malatyaspor ilk sıraya yerleşti.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Messi Bu Neyin Nesi? mask
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İspanyol ekibi Barcelona’nın 16 yıldır formasını giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin takımdan ayrılmasının ardından yıldız oyuncunun yeni takımının neresi olacağı merak konusu olmaya başladı. Gelmiş geçmiş dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Lionel Messi’nin Yeni Malatyaspor’a gelmesini isteyen sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada birçok paylaşımda bulundu. Yapılan bu paylaşımların ardından Transfermarkt sitesinde piyasa değeri 80 milyon Euro olarak gösterilen 34 yaşındaki santraforla ilgilenen kulüpler arasında Yeni Malatyaspor ilk sıraya yerleştiği görüldü. Messi’nin Yeni Malatyaspor’a transfer olasılığının yüzde 50’nin üzerine çıktığı görülürken bu durum sosyal medyada espri konusu oldu.

O paylaşımlarda, “Yeni Malatyaspor 80 milyon kayısı karşılığında Messi’yi ikna etmiş durumda. Keçiörengücünün araya girip fiyat yükseltmesine rağmen %46 ihtimalle Malatyaspor’da diyebiliriz”, “Messi Yeni Malatyaspor'a hayırlı olsun 44 numaralı formayı giyecek :)” gibi ifadeler yer aldı.

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06 Ağu 2021 - 11:31 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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