Valilikten, orman yangınlarına karşı önlem

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada,
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre bölgemizde mevsimsel sıcaklık değerlerinin ağustos ayı boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, buna bağlı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle ilimizde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla bazı kararlar alınmıştır
denildi.
Ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasıyla birlikte Malatya Valiliği tarafından orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan kararlar şöyle:
Malatya il sınırları içerisinde orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 6 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve benzeri ateş yakmak 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74 ve 76.maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9.ve 66.maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. Malatya il sınırları içerisinde yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında piknik yapmak serbest ancak mangal ateşi yakmak, piknik tüpü ve benzeri araçlar kullanmak yasaktır. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 31 ve 32.maddeleri kapsamında olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanları civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbirleri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyeler orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. İlçe Kaymakamlıkları ve Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Bu karar Malatya ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır. Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır. Bu karar hükümleri 6 Ağustos 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında uygulanacak. Bu karar hükümleri Malatya Valiliği tarafından yürütülür.
(Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.