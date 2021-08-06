Muazzam lezzette 40.yıl

Uzun yıllar önce Malatya’da başlayan dondurma serüveni Abdullah Usta ile 40.yılında zirveye tırmandı. Başta Malatyalılar olmak üzere gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak noktası olan Abdullah Usta, damaklarda eşsiz bir lezzet bırakıyor.

1985 yılından bu yana gerçek Maraş dondurmasını Malatyalılarla buluşturan Dondurmacı Abdullah Usta, hizmetin en iyisini sunmaya gayret ederken çağın gereğine de uymayı ihmal etmiyor. Gerek yeni konseptle gerekse de yeni tatlarla her gün ayrı bir lezzet sunuyor.

40.yıla özel bir konseptle müşterilerini lezzet yolculuğuna çıkaran Dondurmacı Abdullah Usta ‘başarı ve kalite tesadüf değildir’ diyerek yılların tecrübesini konuşturuyor.