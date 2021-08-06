06 Ağu 2021 - 11:07- Yaşam G: 06 Ağu 2021 - 14:42

Muazzam lezzette 40.yıl

Malatya’da 40.yılını özel bir konseptle kutlayan Abdullah Usta, dondurmada yeni bir tarih yazıyor. Gerçek Maraş dondurmasını Malatyalılarla buluşturan Abdullah Usta, hizmetin en iyisini sunmaya devam ediyor.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
Muazzam lezzette 40.yıl mask
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Uzun yıllar önce Malatya’da başlayan dondurma serüveni Abdullah Usta ile 40.yılında zirveye tırmandı. Başta Malatyalılar olmak üzere gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak noktası olan Abdullah Usta, damaklarda eşsiz bir lezzet bırakıyor.

1985 yılından bu yana gerçek Maraş dondurmasını Malatyalılarla buluşturan Dondurmacı Abdullah Usta, hizmetin en iyisini sunmaya gayret ederken çağın gereğine de uymayı ihmal etmiyor. Gerek yeni konseptle gerekse de yeni tatlarla her gün ayrı bir lezzet sunuyor.

40.yıla özel bir konseptle müşterilerini lezzet yolculuğuna çıkaran Dondurmacı Abdullah Usta ‘başarı ve kalite tesadüf değildir’ diyerek yılların tecrübesini konuşturuyor.
# malatya, Abdullah Usta Dondurma, ADO, dondurma

06 Ağu 2021 - 11:07 Malatya- Yaşam

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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