06 Ağu 2021 - 10:59- Gündem G: 06 Ağu 2021 - 11:01

Covid 19 yüksek risk grubundaki Malatya’da esnafa aşı belgesi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde yüksek risk grubunda yer alan Malatya’da esnafa aşı belgesi veriliyor.
Covid 19 yüksek risk grubundaki Malatya’da esnafa aşı belgesi mask

Yüz binde 36- 100 arası vaka yüksek risk grubunda yer alan Malatya’da vaka sayısı 89,56’ya yükseldi. 17- 23 Temmuz arası yüz binde 45,68 olan Malatya’da 24- 30 Temmuz arası ise yüz binde 89,56’ye yükselen korona korkutuyor. Malatya’da bu dönemde vaka sayısı, bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 100 artarak, 100 bin kişide 45,68’den 89,56’ya yükseldi.

İlçelere göre durum


İlçelere göre son rakamlarda Pütürge 219,57 ile rekor kırdı. Pütürge’yi 195,80 ile Kale, 100,03 ile Yeşilyurt takip etti. En az korona ise 9,97 ile Arapgir ve 20,90 ile Akçadağ’da görüldü.
Bu arada, esnaflara aşı belgesi verilmeye başlandı.
Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, 

Esnafımızı ziyaret ederek tüm personeli aşılı olan işletmelerimize belgelerini takdim ettik. Pandeminin bitmesi için sorumluluğunu yerine getiren esnaflarımıza teşekkür ediyor, esnaflarımızı aşılarını tamamlamaya davet ediyorum

dedi.

(İHA)

06 Ağu 2021 - 10:59 Malatya- Gündem

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