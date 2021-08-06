Covid 19 yüksek risk grubundaki Malatya’da esnafa aşı belgesi

Yüz binde 36- 100 arası vaka yüksek risk grubunda yer alan Malatya’da vaka sayısı 89,56’ya yükseldi. 17- 23 Temmuz arası yüz binde 45,68 olan Malatya’da 24- 30 Temmuz arası ise yüz binde 89,56’ye yükselen korona korkutuyor. Malatya’da bu dönemde vaka sayısı, bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 100 artarak, 100 bin kişide 45,68’den 89,56’ya yükseldi.
İlçelere göre durum
İlçelere göre son rakamlarda Pütürge 219,57 ile rekor kırdı. Pütürge’yi 195,80 ile Kale, 100,03 ile Yeşilyurt takip etti. En az korona ise 9,97 ile Arapgir ve 20,90 ile Akçadağ’da görüldü.
Bu arada, esnaflara aşı belgesi verilmeye başlandı.
Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada,
Esnafımızı ziyaret ederek tüm personeli aşılı olan işletmelerimize belgelerini takdim ettik. Pandeminin bitmesi için sorumluluğunu yerine getiren esnaflarımıza teşekkür ediyor, esnaflarımızı aşılarını tamamlamaya davet ediyorum
dedi.
(İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.