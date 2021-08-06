Malatya’da vaka sayısı iki katına çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, “Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun" paylaşımında bulundu.

Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek" dedi.

Aşının önemine de değinen Bakan Koca, şu ifadeleri kaydetti:

“Aşı olmayı erteleyenlerimiz var. Aşı olmamakla bugün risk alsalar da, bilim insanları onlara ikna edici açıklamaları sundukça, düşünceleri değişecektir. Sağlık; kararsızlığa, karşıtlığa elverişli değildir. İnsanlığın ve bilim dünyasının tamamına yakını ise yanlışta birleşmez.”

CİDDİ BİR YÜKSELİŞ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarıyla ilgili yaptığı paylaşım Malatya’da vaka sayısında ciddi bir yükselişin olduğunu ortaya koydu.

Malatya’da, 10-16 Temmuz döneminde haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 27,51 iken, 17- 23 Temmuz döneminde 100 bin kişide 45,68, 24-30 Temmuz döneminde ise 89,56 oldu.

Malatya’da verilerin açıklanmaya başlandığı tarihten buyana vaka sayısı oranları şöyle:

8-14 Şubat (40,92)

15-21 Şubat (44,28)

20-26 Şubat (46,35)

27 Şubat-5 Mart (53,22)

6-12 Mart (92,66)

13-19 Mart (140,52)

20-26 Mart (283,32)

27 Mart-2 Nisan (373,87)

3-9 Nisan (504,0)

10-16 Nisan (563,79)

17- 23 Nisan (540,59)

24- 30 Nisan (320,04)

1-7 Mayıs (205,05)

8-14 Mayıs (104,45)

15-21 Mayıs (90,06)

22-28 Mayıs (73,43)

29 Mayıs-4 Haziran (77,68)

5 Haziran-11 Haziran (55,82)

12-18 Haziran (50,36)

19-25 Haziran (43,29)

26 Haziran-2 Temmuz (41,31)

3 Temmuz-9 Temmuz (32,00)

10-16 Temmuz (27,51)

17-23 Temmuz (45,68)

24-30 Temmuz (89,56)