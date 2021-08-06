Danıştay’dan ÇED kararına ret!

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Dedeyazı Mahallesine 2002 yılında kurulan Demir Ocağı Madeni sahasının genişletilmesi için verilen ÇED raporu Danıştay tarafından iptal edildi. Avukat Tayfun Çakır, “Raporda ileri sürülen taahhütlerin muhtemel olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması için yeterli olmadığı, patlamayla oluşacak titreşim ve hava şoku miktarı hesaplaması gibi projenin bazı ekolojik etkilerine yönelik yapılan değerlendirmelerde kullanılan hesaplama yöntemi ve formül seçiminde hataya düşüldüğü anlaşıldığından, ÇED olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” dedi.

SAHA VE ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIŞINA DANIŞTAY ONAY VERMEDİ

Demir Ocağı Madeninin saha genişletmesi ve üretim kapasitesinin yıllık 70 bin tondan 100 bin tona çıkarılmasına ilişkin 2008 ve 2012 yıllarında şirket yetkilileri tarafından hazırlanan projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi ) olumlu raporu verildi. Maden ocağında çıkarılacak demir ve feldspatın başta kendileri olmak üzere, organik tarıma ve yaşam alanlarına büyük zarar getireceğini söyleyen Dedeyazı Mahallesi sakinleri yaklaşık 13 yıldır seslerini duyurmaya çalışarak farklı eylemlere imza attılar. Mücadelelerinden bir an olsun vazgeçmeyen Dedeyazılılar konuyu yargıya taşıdı ve ÇED raporunun iptali için açtıkları davayı kazandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile maden şirketi yetkililerinin dava sonucunu temyiz etmek için yaptıkları başvuru ise Danıştay tarafından reddedildi. Bu karar ile maden ocağında saha ve üretim kapasitesi artışı yapılamayacak.

“ÇED KARARINDA HUKUKA UYARLILIK BULUNMADI”

Demir Ocağı madeni sahasının alanının ve üretim kapasitesinin arttırılmasına ilişkin ÇED kararının iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine Malatya 2. İdare Mahkemesine açtıkları davanın kabul edilerek, ÇED’in iptaline karar verildiğini belirten avukat Tayfun Çakır , “Raporda ileri sürülen taahhütlerin muhtemel olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması için yeterli olmadığı, patlamayla oluşacak titreşim ve hava şoku miktarı hesaplaması gibi projenin bazı ekolojik etkilerine yönelik yapılan değerlendirmelerde kullanılan hesaplama yöntemi ve formül seçiminde hataya düşüldüğü anlaşıldığından, ÇED olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” dedi.

Bakanlık ve Mir Serhat Madencilik şirketinin bu kararı temyiz ederek Danıştay’a taşıdığını ancak Danıştay 6. Dairesinin Malatya 2. İdare Mahkemesi kararını doğru bulduğunu, saha kapasite artışının reddine ilişkin kararın onandığını söyleyen Çakır, bu kararın maden ocağı tesisinin mevcut kapasiteyle faaliyetine devam edeceğini ancak hiçbir zaman alan ve üretim arttırması yapamayacağı anlamına geldiğini ifade etti.