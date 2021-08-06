06 Ağu 2021 - 10:15- Asayiş G: 06 Ağu 2021 - 10:19

Manisa’da otobüs tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı

Manisa’nın Soma ilçesinde içerisinde 3’ü otobüs personeli 50 yolcunun bulunduğu otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.
Manisa’da otobüs tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı mask
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Kaza, saat 04.45 sıralarında Soma ilçesi İstanbul – İzmir Karayolu 267’nci Kilometresinde meydana geldi. Karayolunda seyir halinde bulunan 55 AAD 477 plakalı içerisinde 3’ü otobüs personeli 50 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü sağ şeritte beklemekte olan Hasan K., idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın arka römork kısmına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 6 yolcunun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ambulansa alınarak çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan ilk belirlemelere göre, Soma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 yolcu da hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan, yaralıların hastanelerde tedavilerin sürdüğü öğrenilirken, karayolunda kaza nedeniyle geniş güvenlik önlemi alındığı öğrenildi.

(İHA)

# trafik kazası, malatya, Soma

06 Ağu 2021 - 10:15 Malatya- Asayiş

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