Kaplan Son Provasına Çıkıyor!

Süper Lig’de beşinci sezonunu yaşayacak olan Yeni Malatyaspor’da, geçtiğimiz dönemlerde görev yapan teknik adamlar Erol Bulut, Sergen Yalçın ve Hamza Hamzaoğlu’nun sık sık konuştukları tam kadro sezon hazırlıklarına katılamama geleneği bu sene de sürüyor. Sarı kırmızılı ekipte bu yıl yönetim takımı gençleştirme yoluna giderken teknik heyetin sezon biter bitmez sunduğu transfer listesindeki futbolcularla neredeyse hiç biriyle anlaşma sağlayamadı. İrfan Buz’un ısrarla istediği sağ bek, oyun kurucu ve kanat oyuncusu sorununu çözüme kavuşturamayan yönetim beklenen transferleri her zamanki gibi kampa yetiştiremedi.

Uzun soluklu Süper Lig maratonunda oyuncuların sakatlık yaşaması ve cezalı duruma düşmeleri durumunda bir iki mevkii dışında elinde alternatif oyuncusu bulunmayan teknik direktör İrfan Buz’un yönetimle yapmış olduğu toplantıda kadro derinliğinin az oluşundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi. Genç oyuncuların takıma katılmasının gelecek adına önemli olduğunu fakat bu futbolcuların istenen seviyelere gelmesinin yıllar alacağını kaydeden Buz’un yönetimden acil olarak 3-4 oyuncu istedi. Takımın hala kendisinin istediği seviyelerde olmadığını ifade eden tecrübeli teknik adamın ligin ilk haftasındaki Trabzonspor maçına kadar olan sürede eksiklerin giderilmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Bolu kampının son günün verdiği bir demeçte İrfan Buz, 2 senedir yaşanan sıkıntıları yaşamak istemediğini belirterek ihtiyaç duyulan bölgelere takviye yapılması için yönetime rapor sunduğunu söylemişti.

İDEALE YAKIN ONBİRLE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Öte yandan yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1 Temmuz’da Malatya’da başlayan ardından Bolu’da ikinci ve üçüncü etap kamp dönemi geçiren Yeni Malatyaspor’da sezon başı hazırlıkları tamamlanıyor. Yaklaşık 3 hafta boyunca güç depoladıktan sonra İrfan Buz’un kafasındaki yeni oyun stili üzerinde taktik ve hücum varyasyonları çalışan kaplanlar bugün saat 19.00’da Başakşehir ile son hazırlık maçına çıkacak. Yönetim, teknik heyet ve futbolcuların eksiklerini yakında görmeleri için fırsat niteliğindeki maçta İrfan Buz’un sahaya ideale yakın onbirle çıkması bekleniyor. Kamp döneminde Gaziantep Futbol Kulübü’nü 5-1 yenerek gövde gösterisi yapan Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor’a 3-0 mağlup olmuştu.