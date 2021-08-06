Laf atma kavgasında 2 kardeş yaralandı

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nalbant Sokak'ta laf atma meselesi yüzünden kardeşler M.E., K.E. ile K.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası, K.Ç. tabanca ile M.E.'yi topuğundan vururken, kız kardeşi K.E.'yi ise darp ettikten sonra araçla bölgeden kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kardeşler Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 4 adet boş kovan bulurken, olayın şüphelisi K.Ç.'ye ait olduğu değerlendirilen bir araç olayın gerçekleştiği bölgeye yakın bir noktada park halinde bulundu. Arka tamponu yerinde olmayan ve sol aynası hasarlı araçta ekipler inceleme yaparken, olayın şüphelisi K.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.
(İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.