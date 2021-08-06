06 Ağu 2021 - 09:28- Asayiş G: 06 Ağu 2021 - 09:33

Laf atma kavgasında 2 kardeş yaralandı

Malatya'da 'laf atma' meselesi yüzünden çıkan tartışmada iki kardeşten biri silahla topuğundan vurulurken, diğer ise darp sonucu yaralandı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Laf atma kavgasında 2 kardeş yaralandı mask
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Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nalbant Sokak'ta laf atma meselesi yüzünden kardeşler M.E., K.E. ile K.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası, K.Ç. tabanca ile M.E.'yi topuğundan vururken, kız kardeşi K.E.'yi ise darp ettikten sonra araçla bölgeden kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kardeşler Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 4 adet boş kovan bulurken, olayın şüphelisi K.Ç.'ye ait olduğu değerlendirilen bir araç olayın gerçekleştiği bölgeye yakın bir noktada park halinde bulundu. Arka tamponu yerinde olmayan ve sol aynası hasarlı araçta ekipler inceleme yaparken, olayın şüphelisi K.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

(İHA)

# yaralama, asayiş

06 Ağu 2021 - 09:28 Malatya- Asayiş

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