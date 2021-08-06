Bakan İstifa Etti Yerine Hemen O İsim Getirildi

2018 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Ziya Selçuk’un istifa edeceği haberleri yaklaşık bir haftadır gündemde yer alıyordu. Selçuk gece geç saatlerde görevinden istifa etti. Selçuk’un yerine bakan yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na 3 bakan yardımcısı atandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararında, "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Atama kararları sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. İşte Ziya Selçuk’un Twitter paylaşımı;

“Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.

Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey’e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum.”

Mahmut Özer Kimdir?

Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Mahmut Özer, 1970 yılı Tokat doğumlu. 1988 yılında Tokat İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Özer, İstanbul Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunu.

Özer, Zonguldak Karaelmas ve Bülent Ecevit Üniversitesi rektörlüğünün yanı sıra Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’da yaptı.