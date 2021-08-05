Yıldız Adayı Yeni Malatyaspor’da!

Gençleştirme operasyonunun sürdüğü Yeni Malatyaspor’da başkan Adil Gevrek’ten bir sürpriz daha geldi. Sarı kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son olarak TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Yomraspor’da forma giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Hekimoğlu Trabzon FK oyuncusu 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır” denildi. Hekimoğlu Trabzonspor’un altyapısından yetiştikten sonra geçtiğimiz sezon Yomraspor’a kiralık olarak gönderilen Mert Miraç Altıntaş 32 maçta 13 gol kaydetti.