Gençleştirme operasyonunun sürdüğü Yeni Malatyaspor’da başkan Adil Gevrek’ten bir sürpriz daha geldi. Sarı kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son olarak TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Yomraspor’da forma giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Hekimoğlu Trabzon FK oyuncusu 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır” denildi. Hekimoğlu Trabzonspor’un altyapısından yetiştikten sonra geçtiğimiz sezon Yomraspor’a kiralık olarak gönderilen Mert Miraç Altıntaş 32 maçta 13 gol kaydetti.
05 Ağu 2021 - 17:04- Spor Güncelleme: 05 Ağu 2021 - 17:07
Yıldız Adayı Yeni Malatyaspor’da!
Gençleştirme operasyonunun sürdüğü Yeni Malatyaspor’da başkan Adil Gevrek’ten bir sürpriz daha geldi. Sarı kırmızılıların sosyal medya hesabından yapı...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.