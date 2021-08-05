VAKA SAYILARINDA SİİRT İLK SIRADA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla illere göre haftalık Covid-19 vaka sayılarını, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.
Bakan Koca Twitter paylaşımından,
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun
dedi.
Ayrıca son bir haftada vaka sayısı artan ve azalan illeri de açıkladı. Koca,
Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek
dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.