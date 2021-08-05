İş kıyafeti alınacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''3 Kısım Sürekli İşçi Kıyafet Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Açık İhale Usulü yapılacak olan alımın teklif açma tarihi ise 26 Ağustos olarak belirtildi.

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