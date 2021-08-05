Araç kiralama hizmeti alınacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kamu Hizmet Binalarının Envanterinin Çıkarılması Ve Afetlere Karşı Güçlendirme Çalışmalarının Önceliklendirilmesi Projesi (KAYES) İçin 8 (Sekiz) Adet Şoförlü Yakıtsız Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

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