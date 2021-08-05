Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce organize edilen Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi müsabakaları başladı. İlk devresi oynanan üç karşılaşmayla sona eren ligde önümüzdeki hafta ikinci devre müsabakaları oynanacak. Yeşiltepe Spor Salonunda yapılan ligin açılışını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan yaptı. Hokey branşının Malatya’da gelişimine destek vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Kayhan,

Bu tür yerel ligler düzenleyerek sporcularımızın gelişimine katkıda bulunuyoruz. Oynadıkları maçlar sayesinde ulusal ve uluslararası müsabakalara daha da hazır hale gelecekler. Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi'ne katılan tüm kulüplerimize, idarecilerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza başarılar dilerim

dedi.

“GÜNDEMDE TUTMAK ADINA LİGE İSMİNİ VERDİK”

Hokey İl Temsilcisi Demet Yılmaz ise Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının Malatya adına sevindirici bir hadise olduğunu ifade ederek, 3 kulüp 6 takım ve 60 sporcunun katıldığı lige Arslantepe’nin isminin verilmesini özellikle istediklerini söyledi. Müsabakalara gösterilen ilginin yüksek olduğunu kaydeden Demet Yılmaz,

Malatya’da 6 kulübün A ve B takımlarının yer aldığı yerel ligde müsabakalar oynanmaya başladı. Anadolu Ateşi Spor Kulübü, Malatya Hokey Kulübü ve Savaşan Yıldızlar Hokey İhtisas Kulübü A ve B takımları iki etaplı ligin ilk yarısını Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde oynadıkları müsabakalarla tamamladı. Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması Malatya’mız adına sevindirici bir hadiseydi. Arslantepe Höyüğü’nü gündemde tutmak adına lige ismini verdik. Uzun dönemdir hokeyde pandemiden dolayı antrenmanlar olmadığı için çocukları maçlarla müsabakalara hazırlamayı istiyoruz. Çünkü oynanan 3-4 müsabaka çocuklara bir aylık antrenman gibi geliyor. Onların maçlarda daha çok gelişmeleri adına yapıyoruz. Maçlarımız peyder pey 2022 yılına kadar devam edecek. İlgi yüksek, çocukların heyecanı çok güzel. Genelde Yeşiltepe’de bulunan kırsal bölgelerde yaşayan ailelerin çocuklarına hitap ediyoruz

şeklinde konuştu.