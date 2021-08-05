Malatya'da 980 kök Hint keneviri ele geçirildi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde bir şahsın bahçesinde yasadışı Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın bahçesinde yapılan arama sonucunda 980 kök Hint keneviri ve bin 200 gram kubar esrar ele geçirildi.
Konuyla ilgili bir şahıs yakalanarak hakkında adli işlemlere başlanıldı.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.