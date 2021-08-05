YKS Tercih Dönemi Başladı

Peki YKS tercih işlemi nasıl yapılır, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli ve uzman desteğinin önemi nedir? Tüm merak edilenleri rehber öğretmeni Özlem Erdoğan, BUSABAH okurları için anlattı.

*Doğru tercih neye göre ve nasıl yapılmalıdır? Uzman desteği almak önemli mi? Adaylar tercih yaparken özellikle dikkat etmeleri gereken hususlar var mıdır?

Hayatınız ile ilgili aldığınız belki de en önemli karar doğru tercih ve meslek seçimidir. Puanınıza göre yapacağınız tercihler sonucunda hayatınızın geri kalan kısmında çalışacağınız mesleği de belirlemiş olursunuz.

Doğru tercih yaparken öncelikle kendinizi iyi tanımanız, kişisel özellikleriniz, ilgi ve yeteneklerinizi belirlemeniz son derece önemli bir husustur. Sırf puanı yettiğinden dolayı istemediği bir bölüme tercih listesinde yer verilmemelidir. Aile ve sosyal çevre baskısından sıyrılarak kendi isteğiniz doğrultusunda ilgi duyduğunuz ve iş imkanı olan bölümlere yönelmeniz gerekir. Seçeceğiniz mesleği siz yapacaksınız aileniz ve çevreniz değil.

Coronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerin online eğitim başarısı da önemli kriterlerden biridir. Üniversitelerin online eğitim konusundaki performansına mutlaka bakılmalıdır.

Tercih edeceğiniz üniversite ile belirlenmiş olan tüm koşulları öğrenmeniz gerekir. İlgi duyduğunuz üniversitelerin eğitim kalitesine, akademik kadrosuna, sosyal ve kişisel imkanlarına, başarı durumuna, bulunduğu şehrin tüm imkanlarına, yurt, barınma, ulaşım gibi kriterlerine kadar birçok detayı iyi değerlendirmek gerekir.

OSYM Kılavuzuna göre puandan ziyade başarı sıralamanıza göre hangi üniversite ve bölümlere yerleşebileceğinizi bir uzman eşliğinde incelemeniz gerekir. Yüz yüze veya sosyal medya hesaplarından duyurulan çeşitli online seminer ve programlara katılarak da kendiniz için en doğru yolu çizme imkanı bulabilirsiniz. Gerçekçi ve doğru tercih yapmanızın başarı sırasına bağlı olduğunu unutmayın. Okul puanının da önemini yadsımayalım, çünkü ham puanın üzerine ekleniyor. Sınavda bir puan bile çok kıymetli.

Son olarak özel koşullar ve Açıklamalar kısmını da okumadan asla tercih yapmayın. Ayrıca her tercihin kişiye özel olduğunu da unutmayın.

*24 Tercihin tamamını kullanmak gerekir mi? Bu üniversiteye yerleşme şansını artırır mı?

ÖSYM tarafından kazanan adaylara 24 tercih yapma hakkı tanınmaktadır. Ancak adaylar 24 tercihin tamamını doldurmak zorunda değildir. Fakat yazdığınız tercihlerden pişman olmayacaksanız 24 tercihi de doldurmakta sakınca görmüyorum. Yeriniz varken tercih ve alternatifleri artırmakta fayda var. Bize sunulan imkanları dikkatli bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Puanım boşa gitmesin diye de istemediğiniz bölümü yazmayın.”24 hakkım var nasıl olsa birine mutlaka girerim” rehavetine de kapılmamak ve her tercih hakkını iyi değerlendirmek lazım.

Adayların tercih yaparken kendi sıralamasının üstünde birkaç okul ile başlayarak kademeli olarak kendi aralığına inmesi ve sonunda başarı sıralamasının altındaki yerleri yazarak tercihlerini geniş bir aralığa yaymalarını tavsiye ediyorum.

(Haber Merkezi)