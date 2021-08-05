Trafiği felç eden zincirleme kaza

Kaza, Çevre Yolu Adliye Kavşağı mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ'dan gelerek Ankara istikametine giden bir tır alt geçit çıkışında arızalandı. Seyir halinde iken aniden duran araca bir kamyon çarparken, kamyona ise bir otomobil çarptı. Kaza nedeniyle Ankara istikametine trafik durma noktasına gelirken, alt geçit içerisinde ikinci bir kaza daha meydana geldi. Toplamda 6 aracın karıştığı zincirleme kazalarda bir çocuk hafif şekilde yaralanırken, bölgeye çok sayıda trafik ekibi sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda büyük hasar oluşurken, durma noktasına gelen trafik araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.
Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.