Genç kadının feci ölümü

Olay, Malatya-Ankara karayolu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkiinde bulunan üst geçitte meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Raziye Özcan (21) girdiği bunalım sonrası çıktığı üst geçitten aşağı atladı. Bu sırada yolda geçen bir aracın çarparak sürüklediği talihsiz kadın ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan genç kadın burada tedavi altına alındı. Hastanede tedavisine devam edilen genç kadın bugün doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Raziye Özcan'ın vefat haberi yakınlarını yasa boğarken, genç kadının cenazesinin bugün şehir mezarlığına defin edildiği öğrenildi.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.