Yeni Malatyaspor Yine Bildiğiniz Gibi…

Bu Sene De Aynı Manzara!

Erol Bulut, Sergen Yalçın ve Hamza Hamzaoğlu’nun transfer sezonunda dile getirdiği tam kadro sezon hazırlıklarına katılamama geleneği bu sene de sürdü. Teknik heyetin ve taraftarın transfer çağrısının yanıtsız kaldığı Yeni Malatyaspor’da sezon başı hazırlıkları eksiklere rağmen sürüyor. Başakşehir ile özel maça çıkacak olan sarı kırmızılılar verilen üç günlük izin sonrası İstanbul’da yeniden toplandı. Kısa süre çalışmalarına İstanbul’da devam edecek olan temsilcimizde transfer döneminin sessiz geçmesi camiayı endişelendiriyor.

Teknik direktör İrfan Buz’un uzunca süredir üzerinde çalıştığı oyun formatıyla yeni sezonda mücadele etmesi beklenen Doğu Anadolu ekibinde kanatlardan hızlı çıkabilecek ve rakip savunmaları zora sokacak süratli bir kanat oyuncusuna ihtiyaç duyuluyor. Yeni Malatyaspor’u yakından takip eden taraftarlar önceki sezondan Guilherme, Bifouma ve Gökhan Töre gibi oyuncuların yerinin hala doldurulamadığını sık sık gündeme taşırken, özellikle Moryke Fofana’nın da sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmasıyla kanat oyuncusu ihtiyacının açığa çıktığını konuşuyor.

TARAFTAR TRANSFER BEKLİYOR

Geçtiğimiz sezon Hamza Hamzaoğlu döneminde asıl mevkisi dışında merkez orta sahada da görev yapan, ayağında top saklama becerisine sahip olmasına karşın yaşının verdiği yorgunluk yüzünden hücumda yeteri kadar süratli olamayan kaptan Adem Büyük’ün takımda kalması bir nebze de olsa taraftarların içini rahatlatıyor. Geride kalan sezonda Süper Lig’in en çok gol atan yerli oyuncusu konumunda bulunan Adem Büyük, bu sezonda tecrübesi ve teknik yönüyle Yeni Malatyaspor’un yine en büyük kozu olacak. İrfan Buz’un gelişiyle onbirde daha fazla şans bulan, süratiyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Mustafa Eskihellaç’ın da alternatif olarak kadroda yer alması bekleniyor. Uzun soluklu lig maratonunda kötü sürprizlerle karşılaşmamasını istemeyen Malatyasporlu taraftarlar yönetimin biran önce eksik bölgelere transfer yapmasını istiyor.