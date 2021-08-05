GENEL PAHALILIK TEZGÂHLARI DA VURDU!

Fasulye ve muz rekora koşuyor

BUSABAH gazetesi olarak Malatya Yaş Sebze ve Meyve Hali’nin yolunu tuttuk. Pazardaki son durum hakkında Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız’dan bilgiler aldık. Sebze ve meyve fiyatları ile ilgili kısa bir değerlendirme yapan Yasin Yıldız, “Şu an pazarın genel durumuna baktığımızda Malatya halkının kendi meyve ve sebzesi çıktığından dolayı Malatya genelinde satışlarda bir düşüş var. Ayrıca sebzede fasulye, meyvede ise muz pahalı, taze fasulye 7,5- 8 TL arasında seyrediyor, meyvelerde klasikleşen tabii ki de muz. Muzun yerli fiyatı 13 TL, ithal muzun kilosu ise 20 TL” dedi.

Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız, Yaş Sebze ve Meyve Hali’nin genel durumu hakkında bilgilere aktardı. Yıldız,

Şu an pazarın genel durumuna baktığımızda Malatya halkının kendi meyve ve sebzesi çıktığından dolayı Malatya genelinde satışlarda bir düşüş var. Domates, biber, salatalık olsun bunlar yerelde yetiştiği için satışlarımızda düşüş yaşandı. Şu anda sebzede fasulye, meyvede ise muz pahalı, taze fasulye 7,5- 8 TL arasında seyrediyor, meyvelerde klasikleşen tabii ki de muz. Muzun yerli fiyatı 13 TL, ithal muzun kilosu ise 20 TL, ithal muz dolar bazında geldiği için ister istemez bu kadar yükseliyor

diye konuştu.

“PAHALILIK TEZGÂHLARA DA İSTER İSTEMEZ ETKİ EDİYOR”

Tezgâhlardaki genel pahalılığın nedenlerinde bahseden Yıldız,

Ülkenin genel durumunda her şey 2 katına çıkmış vaziyette, geçen sene 60 TL’ye çalışan bir işçi şu an 120 liraya çalışıyor. Mazotun litresi 8 TL’ye dayanmış durumda en basitinden geçen sene çuval 25 kuruşken şimdi bir çuval 1 TL oldu. Bu gibi masrafların çok olmasından ve ürünün de az olmasından dolayı bir pahalılık söz konusu. Genel pahalılık tezgâhlara da ister istemez etki ediyor. Tabii bu sadece bizim sektörde değil her sektörde böyle. Şimdi bir kişi 30 TL’lik bir yağa 70-80 lira verdiği zaman 3 liralık fasulyeyi 5 liraya satmak zorunda ki bu aradaki artış farkını çıkarabilsin

ifadelerini kullandı.

Tarladan tezgâhlara gelen sebze ve meyvelerde orantısı bir fiyat artışı söz konusu olabiliyor. Yıldız konuyla alakalı şöyle konuştu:

Malatya’nın yerli ürünlerinde böyle bir durum söz konusu değil çünkü bahçeden hale halden de manava geliyor. Yani tarladan tezgâha sadece 2 el değiştirmiş oluyor. Ama Mersin’den gelen ürünler 5-6 el değiştirdiği için tezgâhlara gelene kadar bayağı bir fiyat farkı oluşuyor.