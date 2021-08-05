MİLLİ EMLAK HAKLI ÇIKTI

İmar Uygulaması İptal Edildi

Yeşilyurt Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısında gündeme gelen “Yeşilyurt Belediyesi tarafından Topsöğüt’te yapılan ‘Yeşil Topsöğüt’ projesi imara aykırı mı?” sorusuna Yeşilyurt Belediyesince cevap geldi. Yapılan yazılı açıklamada, “Geçen süre zarfında Milli Emlak İl Müdürlüğünce yapılan İmar Uygulamasına itiraz edilmiş ve mahkeme Milli Emlak İl Müdürlüğünün talebini haklı bularak yapılan İmar Uygulamasının İptaline karar vermiştir” denildi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Topsöğüt’te yapılan ‘Yeşil Topsöğüt’ projesi imara aykırı olduğundan dolayı Yeşilyurt Belediyesi, Milli Emlak tarafından mahkemeye verilmişti. Mahkeme kararıyla Milli Emlak haklı bulundu. Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Yeşilyurt Belediyesi, olayın sürecini şöyle anlattı:

“İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan Topsöğüt/ Karşıyaka Mahallesinde, 3194 Sayılı İmar Kanunu ile bu kanuna dayanılarak yayımlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine istinaden Nazım ve Uygulama imar planlamaları yapılmıştır. Belediyemizce söz konusu planlamalara uygun olarak 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine dayanılarak yayımlanan Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak İmar Uygulaması yapılmış ve yasal süreçleri müteakip kadastro kontrolü ve tapuda tescil edilmiştir. Uygulama neticesinde Belediyemiz adına tescil olunan taşınmaz üzerinde ise bölgenin gelişimine katkı sağlanması amacı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında konut yapım ihalesi yapılmış onaylanan ihale kararı gereği yer teslimi yapılarak ihale süreci Belediyemizce takip edilmektedir. Geçen süre zarfında Milli Emlak İl Müdürlüğünce yapılan İmar Uygulamasına itiraz edilmiş ve mahkeme Milli Emlak İl Müdürlüğünün talebini haklı bularak yapılan İmar Uygulamasının İptaline karar vermiştir.

Mahkeme kararında belirtilen hüküm esas alınarak Belediyemizce Arsa ve Arazi Düzenlemesi hakkında yönetmeliğin 37. Maddesinin 2. Fıkrası “Mahkeme kararıyla parselasyon planının, parselasyon planını onaylayan encümen kararının ya da ilgili kurum onayının iptal edilmesi halinde; geri dönüşüm işlemlerinin yapılarak parselasyon planından önceki kök parsellere dönülmesi gerekmektedir. Ancak uygulama sahasında iptal edilen parselasyon planı sonucunda oluşan imar parselleri üzerinde; ihdasen oluşan taşınmazların satışı, yapı ruhsatı, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi tasarruflarda bulunulması halinde, bu tasarruflar ve mahkemenin iptal gerekçeleri de dikkate alınarak geri dönüşüm işlemleri ile birlikte aynı anda yeni bir parselasyon planının yapılması zorunludur.” Hükmü kapsamında belediyemizce işlem tesis edilerek geri dönüşüm ile birlikte yeni parselasyon çalışmaları yapılmış olup askı süreci devam etmektedir. Askı sürecini müteakip yani parsellerin tapuda tescil edilme sürecine geçilecek. Tapuların tescil edilmesini müteakip belediyemizce yapım ihalesi süreci kapsamında yeniden ruhsat, kat irtifakı ve kat mülkiyeti husussularında işlem tesis edilecektir.”

Öte yandan CHP Meclis Üyelerinin soru önergelerini yanıtlayan Belediye, sorulara şu şekilde cevap verdi:

1-Milli Emlak tarafından tespit edilen imara aykırılıklar nelerdir?

“Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapım işlerinin kontrollük faaliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca akredite edilen yapı denetim firmaları tarafından yapılmakta olup Kamu Kurumlarınca, Kamu İhale Kanunu ile Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale edilen yapım işlerinin kontrollük iş ve işlemleri 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 11. Maddesine istinaden ilgili idarenin kendi takdirinde olması hasebi ile söz konusu inşaatlarda Milli Emlak İl Müdürlüğünce yapılarda imara aykırılık tespit edilmediği gibi söz konusu kurumun böyle bir görev yetki ve sorumluluğu da bulunmamaktadır.

2- Projelerden ev satın alan kişilerin tapuları verilmiş midir? Verilmiş ise bu kişilerin mağduriyeti nasıl giderilecektir?

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 55. ve 64. Maddesi kapsamında yapı ruhsatı düzenleme kullanım izin belgesi düzenlemelerinde yapılacak iş ve işlemlerde parsel veya taşınmaz maliklerimin muvafakatinin yasal çerçevesinde istenmesi durumunun yapım sürecini doğrudan etkilediği ve geciktirdiğinden; Kamu Kurumlarında yapılan konut projelerinde öncelikle hak sahipliği kura veya taleple bağlılık kapsamında tespit edilmektedir. Söz konusu tüm hak sahipleri ile öncelikle konut satış vaadi sözleşmesi kapsamında sözleşme imzalanmaktadır. Hak sahiplerine tapu devirleri ise yapım ihalesinin tamamlanarak geçici kabulünün yapılması ve akabinde kat mülkiyetinin kurulmasını müteakip borç bakiye ödenmiş ise doğrudan, borç bakiyesi tamamlanmamış ise İdarenin takdirinde olmak kaydı ile ipotekli tapu verilebileceği gibi borcun tamamen ödenmesi sürecide beklenebilmektedir. Belediyemizce 2886 Sayılı DİK kapsamında yüklenici yükleniminde yapımı devam eden Yeşil Topsöğüt Konutlarının yapımı devam olması, sözleşmeye göre işin tamamlanma süresi içinde olması ve hali hazırda geçici kabul aşamasına gelmediği ve geçici kabulünün henüz yapılmamış olması hasebi ile hak sahiplerine tapu devirleri yapılmamaktadır.

3- Tapu alamayan yurttaşlardan belediyeye başvuranlar varımdır? Bu kişilere hangi işlemler yapılmıştır?

Tapu süreci hususunda 2. soruda verilen bilgiler ışığında işlem tesis edildiğinden Konut talep eden vatandaşlardan hali hazırda belediyemize tapu için başvuruda bulunan herhangi bir hak sahibi bulunmamaktadır.

4- Mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma karan verilmişse inşaat devam etmekte midir? Böyle bir karar var ve inşaat devam ediyorsa bu suç değil midir?

Mahkeme kararında parselasyon yapısı hususunda karar verilmemiş olup ihdasen oluşan parsellerin tesciline yönelik bir karar olması hasebi ile parselasyon yapısının değişmeyeceği değişen tek hususun taşınmaz isimleri olması hasebi ile Belediyemizce 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesinin son fıkrası ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 54 ve 56. Maddeleri kapsamında yapı inşaatına devam edilmesi kararı verilmiştir. Zira 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale edilen alanın, süresi içerisinde bitirilmemesi durumunda kamu zararının ortaya çıkacağı aşikârdır.

5- Bu aşamadan sonra sorunun çözümü için belediye olarak ne yapılması düşünülmektedir?

Hali hazırda mahkeme kararı doğrultusunda belediyemizce 3194 Sayılı Kanunim 18. Maddesi ve Arsa ve Arazi Düzenlemesi hakkında yönetmeliğin 37. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında geri dönüşüm ile beraber yeni bir parselasyon çalışması yapılmış olup buna ilişkin encümen kararları alınmış ve askı sürecine geçilmiştir. Askı sürecini müteakip yani parsellerin tapuda tescil edilme sürecine geçilecek. Tapuların tescil edilmesini müteakip belediyemizce yapım ihalesi süreci kapsamında gerekli iş ve işlemler tesis edilecektir.”