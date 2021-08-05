05 Ağu 2021 - 09:23- Kültür & Sanat G: 05 Ağu 2021 - 09:26

Arslantepe’nin kaderini değiştirdi

1976'dan buyana kazılara katılan ve 44 yıl bu kazıları sürdüren Prof. Dr. Marcella Frangipane, Arslantepe Höyüğü’nün kaderini değiştirdi.

FERDİ DURDU
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Arslantepe’nin kaderini değiştirdi mask

73 yaşındaki Marcella Frangipane; Avrupa, Meksika, Türkiye ve Mısır'da çeşitli kazılarda bulundu. Teotihuacan vadisindeki Cunalan köyünün kazısında görev alan Prof. Dr. Marcella Frangipane, 1976'da Arslantepe kazı ekibinde yer aldı.

Frangipane, 1981'de Roma Sapienza Üniversitesi'ne döndü ve 1990'da Profesör oldu. 2000'den 2003'e kadar Arkeoloji Okulu'nu yönetti.

Frangipane, 1990'da Doğu Anadolu'daki İtalyan Arkeoloji Misyonu'nun direktörlüğüne getirildi. Arslantepe'nin ilk idari sistemlerini yeniden inşa ettiği kazı çalışmalarında yer aldı. Bu çalışma National Geographic tarafından da desteklendi. Yerleşim Fırat'ın batısındadır ve mimarisi ile ünlüdür, Frangipane, dünya çapındaki en eski laik kamu yapısını belirledi.

Arslantepe Höyüğü’nde uzun yıllar kazı başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Marcella Frangipane’nin bulgularının önemi nedeniyle 2014 yılında UNESCO kültür mirası listesine dahil edildi. 2020 yılında emekli olan ve kazı heyeti başkanlığı görevini devreden Marcella, Arslantepe’nin UNESCO kalıcı listesine dahil edilmesi için hummalı bir çalışma yürüttü. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıda bir sunum yapan Prof. Dr. Marcella Frangipane, Arslantepe Höyüğü’nün kaderini değiştirdi.
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05 Ağu 2021 - 09:23 Malatya/ Battalgazi- Kültür & Sanat

Muhabir Ferdi Durdu

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