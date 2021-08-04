Yeni Malatyaspor’un 2021-2022 sezonunda kadrosunda yer alacak olan futbolcuların lisansları çıkmaya devam ediyor. Daha önce Rayane Aabid, Ahmet Eyüp Türkaslan, Benjamin Tetteh, Cengizhan Akgün, Mert Örnek, Oussama Hadadi ve Taha Gür’ün lisansını çıkaran sarı kırmızılılar, Abdulsamed Damlu, Adem Büyük, Atakan Müjde, Ertaç Özbir, Jospin Nshimirimana, Karim Hafez, Kubilay Kanatsızkuş, Mert Örnek, Muhammed Emin Sarıkaya, Mustafa Eskihellaç, Philip Gameli Awuku, Rahman Buğra Çağıran, Semih Kaya, Stephen Patrick Mallan ve Wallace Fortuna Dos Santos’un da lisans işlemlerini tamamladı.
04 Ağu 2021 - 18:15- Spor Güncelleme: 04 Ağu 2021 - 18:20
Yeni Malatyaspor'da 21 Futbolcunun Lisansı Çıktı
Yeni Malatyaspor’un 2021-2022 sezonunda kadrosunda yer alacak olan futbolcuların lisansları çıkmaya devam ediyor. Daha önce Rayane Aabid, Ahmet Eyüp T...
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.