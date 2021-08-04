Altyapıdan 2 Oyuncu Milli Takımda

Yeni Malatyaspor’un altyapısında forma giyinen oyuncular Halil İbrahim Atçı ve Enes Nas, teknik direktörlüğünü Onur Zayim’in yaptığı U16 Milli Takımı kadrosuna seçildi. U15 Milli Takımı’nın 26 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kampına da katılan genç oyuncuların performansı milli takım antrenörleri tarafından yakından takip edildi. Kampta beğenilen oyuncular U16 Milli Takımı kadrosuna davet edildi. Konuyla ilgili sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Altyapı oyuncularımız Halil İbrahim Atcı ve Enes Nas U16 Milli Takım kadrosuna seçildiler. Futbolcularımızı tebrik eder, milli forma altında nice başarılar dileriz” denildi.

U15 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:

Kaleciler: Mirza Yalçın (Altınordu), Emir Yaşar (Beşiktaş A.Ş.), Serkan Kaan Sarman (Sivasspor), Kağan Arıcan (Antalyaspor A.Ş.), Efe Berat Törüz (Yılport Samsunspor)

Defans: Hümeyir Albayrak (Altınordu), Alp Bostan (Beşiktaş A.Ş.), Beytullah Kahyaoğlu (Bursaspor), Yusuf Çağlar Kefkir (Sivasspor), Fırat Başkaya (Altınordu), Eren Paşahan (Galatasaray A.Ş.), Çınar Hasanoğlu (Galatasaray A.Ş.), Caner Kızılyaprak (Gençlerbirliği), Kerem Coşkun (Göztepe A.Ş.), Furkan Bacaklı (Altınordu), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor)

Orta Saha: Muharrem Emir Erkul (Altınordu), Efe Serdar Arı (İttifak Holding Konyaspor), Ömer Faruk Karahan (Trabzonspor A.Ş.), Tuğhan Yıldız (Bursaspor), Recep İnanç (Bursaspor), Enes Nas (Yeni Malatyaspor), Osman Kaynak (Adana Demirspor A.Ş.), Emre Gökay (Sivasspor), Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe A.Ş.), Cem Karakafa (Bursaspor), Halim Ayaz Yükseloğlu (Galatasaray A.Ş.), Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu), Sercan Demirkıran (Altınordu), Çağrı Fedai (Göztepe A.Ş.)

Forvet: Mert Selçuk (Antalyaspor A.Ş.), İhsan Arda Aktaş (Adana Demirspor A.Ş.), Adnan Karahisar (Beşiktaş A.Ş.), Halil İbrahim Atcı (Yeni Malatyaspor)