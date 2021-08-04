04 Ağu 2021 - 15:55- Asayiş G: 04 Ağu 2021 - 16:29

KAYIP KIZ KARDEŞLERİ EMNİYET EKİPLERİ BULDU

Ailesi tarafından kaybolduğu iddia edilen kız kardeşler polis ekipleri tarafından bulundu.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
KAYIP KIZ KARDEŞLERİ EMNİYET EKİPLERİ BULDU mask

Pazartesi öğle saatlerinde köyleri Pütürge'den Malatya'ya gelirken bir petrol ofisinde indikleri ve eve dönmedikleri iddia edilen kızları polisler Malatya merkezde bularak aileye teslim etti. Anne Yıldız Özgül kızlarının başına herhangi bir olay gelmediğini sadece gezdiklerini belirterek,

Kızlar otobüsten inip Malatya merkezde dolaşıp alışveriş yapmışlar. Geceyi merkezdeki bir caminin önünde oturarak geçirmişler. Aslı'nın ve Büşra'nın durumu gayet iyi. Zaten eve geleceklermiş.

ifadelerini kullandı.

Kız kardeşler, emniyet ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Çöşnük Mahallesi’nde bulunarak ailelerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

2 Ağustos’ta Doğanyol ilçesinde ailesine haber vermeden evlerinden ayrılan A.Ö ve B.Ö isimli kız kardeşlerle ilgili il genelinde yapılan çalışmalar sonucunda kız kardeşler 3 Ağustos’ta Çöşnük Mahallesinde bulunarak ailelerine teslim edilmiştir.

04 Ağu 2021 - 15:55 Malatya- Asayiş

Muhabir Beyza Nur Gül

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