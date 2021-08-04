KAYIP KIZ KARDEŞLERİ EMNİYET EKİPLERİ BULDU

Pazartesi öğle saatlerinde köyleri Pütürge'den Malatya'ya gelirken bir petrol ofisinde indikleri ve eve dönmedikleri iddia edilen kızları polisler Malatya merkezde bularak aileye teslim etti. Anne Yıldız Özgül kızlarının başına herhangi bir olay gelmediğini sadece gezdiklerini belirterek,
Kızlar otobüsten inip Malatya merkezde dolaşıp alışveriş yapmışlar. Geceyi merkezdeki bir caminin önünde oturarak geçirmişler. Aslı'nın ve Büşra'nın durumu gayet iyi. Zaten eve geleceklermiş.
ifadelerini kullandı.
Kız kardeşler, emniyet ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Çöşnük Mahallesi’nde bulunarak ailelerine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
2 Ağustos’ta Doğanyol ilçesinde ailesine haber vermeden evlerinden ayrılan A.Ö ve B.Ö isimli kız kardeşlerle ilgili il genelinde yapılan çalışmalar sonucunda kız kardeşler 3 Ağustos’ta Çöşnük Mahallesinde bulunarak ailelerine teslim edilmiştir.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.