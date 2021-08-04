04 Ağu 2021 - 15:54- Spor G: 04 Ağu 2021 - 15:56

“Adil, Eşit Ve Cesur Olun”

MHK Başkanı Serdar Tatlı, Merkez Hakem Kurulu Semineri resmi açılışında konuştu. Hakemlere seslenen ve “Adil, eşit ve cesur olun” diyen Tatlı, UEFA hakem kurullarının da Türkiye’nin ev sahipliğinde çok memnun kaldığını sözlerine ekledi.
“Adil, Eşit Ve Cesur Olun” mask

Merkez Hakem Kurulu Semineri resmi açılışı Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını MHK Başkanı Serdar Tatlı yaptı. Tatlı, “Seminer boyunca hakemlerimizin pozisyonları bu seviyede değerlendirmesi konusunda çalıştık. Onlardan adil, cesur ve eşit olmalarını istedik. Hakem camiası olarak her takıma eşit mesafedeyiz. Bütün takımların yöneticilerine, teknik kadro ve oyuncularına saygı duyuyor, hakem camiası olarak aynı saygıyı bekliyoruz. Geçen sezon, her hakemimiz her maçta görevlendirilecek şekilde planlamamızı yaptık. Bu sezon da her hakemimiz her takımın maçında görev alacaktır” cümlelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

04 Ağu 2021 - 15:54 Malatya- Spor

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